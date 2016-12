Especial Lost

Como habréis leído en todos sitios, la Comic Con ha dado mucho material, como de costumbre. Yo necesitaba descansar un poco y me he dado a placeres más mundanos que leer blogs, así que me toca hacer los deberes mal, deprisa y tarde. Por ello, aquí tenéis esta lista de enlaces [Aviso: Algunos llevan a videos ya retirados y que ni siquiera a mi me ha dado tiempo a ver pero que considero que se debe saber que se han filtrado a la Red].Y, como siempre, para estar al tanto de todo, podéis leer todas las entradas que Uruloki ha escrito sobre esta feria y en las que, además de todos estos temas, se han tratado otros no menos importantes. Todo lo encontrarás en la etiqueta de su blog que engloba todos sus posts

