Sí, tal y como leo en Slashfilm, los Weinstein apuestan por la nueva película del Gran Hombre y le ofrecen un puesto para convertirse en un supuesto blockbuster veraniego que creo que nunca llegará. ¿Razones? Por el momento de estreno (finales de agosto) como por el hecho de que no tiene Tarantino un perfil de director palomitero, aunque quizás sea esta película un paréntesis para recuperarse del fiasco Grindhouse Sea como sea, ya tenemos fecha, el. ¿Qué hacemos entonces con Cannes? Recordemos que el principal objetivo de Tarantino era llegar para estrenar la película en el festival francés, que se celebrará en mayo. A mi se me ocurre un montaje más personal y menos cuidado (taquilleramente hablando) que será 100% tarantiniano y una remezcla nueva de cara a agosto para convertir la película en un producto palomitero. Espero equivocarme...De cualquier manera, se trata, en principio,. ¿Lo convertirán en estreno internacional? Espero que sí y que no tengamos que. En mi otro blog he hecho un post que quizás a alguien de los aquí presentes interese y en el que fijo el volver a este blog como una de las promesas para estos próximos 365 días. Espero cumplirlo.

Etiquetas: fechas, inglorious bastards, proximamente, tarantino, weinstein