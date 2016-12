Ya estamos en 25 de diciembre, es el Día de Navidad, y un juez de Los Angeles ha decidido poner la primera pesada losa sobre una de las polémicas más importantes de los últimos meses… hay que decirlo, el tema comienza a tomar triste forma. El diario The New York Times adelanta parte de la sentencia que el juez Gary A. Feess hará pública a finales del mes de enero. De manera sorpresiva Feess ha anunciado que su decisión favorecerá a la demanda por los derechos y el copyright sobre la obra Watcmen de Alan Moore y Dave Gibbons puesta por 20th Century Fox contra Warner Bros. y Legendary Pictures

Las cosas se ponen feas para una de las películas más esperadas para mí de 2009, junto a otros títulos como Inglorious Basterds Así lo explica Uruloki que, como siempre, sabe de todo esto más que nadie a este lado del charco. Si te interesa el tema, no puedes dejar de leer Tu Blog de Cine Firstshowing . Recordad, Watchmen tenía que venir a nuestras pantallas, en marzo de este año aunque, con todos estos problemas, las opciones son todavía demasiadas. Desde que llegue puntual a su cita, previo pago a Fox de lo que quiera, hasta el retraso de varios años hasta llegar un acuerdo o, esperemos que no ocurra, el proyecto muera.Se trata de un tema que tendré que seguir. Sí, ahí queda, volver a esta bitácora a hacer de lo que siempre he disfrutado más en internet, escribir sobre cine.

