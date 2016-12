Posible spoiler





1. La secuela arranca dos horas después de lo ocurrido en la primera entrega.

2. Se trata de una continuación estricta, aunque no necesariamente se implicará a los espectadores a través de otro equipo de televisión ni tampoco transcurre estrictamente en el edificio original.

3. Será una secuela complementaria a la original pero quien no haya visto la primera entrega podrá seguir la segunda.

4. Es más compleja en la trama, más terrorífica e interesante que la anterior.

5. El reparto está formado de nuevo por actores poco conocidos para dar más realismo, y Manuela Velasco repite como Ángela Vidal que aparecerá de alguna manera aún no desvelada.

6. Se aprovechará para resolver algunos enigmas que se quedaron sin aclarar en ‘[REC]‘.